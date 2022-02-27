Евакуаційні рейси тривають: Укрзалізниця звернулася до українців з проханням
27 лютого 2022 , 00:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Укрзалізниця заявила, що евакуаційні рейси тривають. Команда працює без відпочинку з першої миті вторгнення, аби кожна дитина була на безпечній відстані від "мінометної допомоги".
Пресслужба повідомила, що Укрзалізниця працюватиме й надалі. Усі захищають країну та тих, кого люблять.
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Пасажирів просять поважати:
- машиністів, які здійснюють по 6 рейсів без перезмінки;
- начальників потягів, які за один рейс вивозять по 7 тисяч людей;
- провідників, які за час подорожі стають психологами, лікарями та порадниками.
Найкращий прояв поваги – не створювати зайвий тиск на поїзні бригади, не дозволяти мародерства у вагонах і підтримувати один одного. Навіть якщо нас 7000 у поїзді. Бо ж їдемо в одному напрямку,
– мовиться у повідомленні.
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