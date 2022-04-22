Евакуаційні рейси Укрзалізниці на 22 квітня

22 квітня 2022 , 07:04
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Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на п'ятницю, 22 квітня. Людей вивозитимуть, зокрема, з Покровська, Харкова та Запоріжжя.

В Укрзалізниці нагадали, що час відправлення потягів може змінюватися. Тому надзвичайно важливо стежити за оновленнями перевізника на офіційному сайті.

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Евакуаційні рейси на 22 квітня

  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пасажирський
  • 11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород
  • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

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Автор: Назарій Лазур