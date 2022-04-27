Евакуаційний медпотяг Укрзалізниці привіз до Львова першу групу цивільних пацієнтів

Спеціально облаштований 8-вагонний медичний поїзд Укрзалізниці прибув до Львова. Повідомляється, що першим рейсом вдалося перевезти 25 пацієнтів різного ступеню важкості.

Їх супроводжували бельгійські лікарі та українські волонтери. Повідомляється, що переобладнаний колійний шпиталь має окремий вагон інтенсивної терапії, апарат УЗД, дюжину кисневих концентраторів, дефібрилятори, інфузійні помпи.

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Рейси медичного поїзда не розголошуються

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів, що транспортування медичними вагонами дозволяє врятувати з-під лінії вогню найменш мобільних хворих для подальшого спеціалізованого лікування в Україні та за її межами.

Крім того, медпотяг допоможе розвантажити потік пацієнтів у прифронтових населених пунктах.

Ми перейшли до більшого та більш технічно досконалого медичного потягу. Це дає нам змогу краще допомогти лікарням на Сході з транспортуванням найбільш вразливих пацієнтів, а відтак зберегти їм місце для лікування нових поранених,

– розповіла координаторка проєкту Марі Бертон.

Олександр Перцовський додав, що наразі 23 старі пасажирські вагони переобладнані під нове призначення. Рейси медичних поїздів не розголошуватимуться, але продовжаться на регулярній основі.

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