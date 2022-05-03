Евакуйовані з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя
3 травня 2022 , 16:45
До Запоріжжя прибули мирні мешканці з Маріуполя. Їх напередодні вдалося евакуювати з "Азовсталі".
Евакуаційна колона почала прибувати до Запоріжжя близько 16:42. Про це повідомляє 24 канал.
Нагадаємо З Маріуполя до Запоріжжя їде 156 людей: частину з них евакуювали з "Азовсталі"
Як зустрічали евакуйованих
У Запоріжжі на зустріч евакуйованих мирних мешканців Маріуполя, серед яких і ті, кого вдалося евакуювати з "Азовсталі", зібралося чимало волонтерів, журналістів. Також до Запоріжжя прибула міністерка реінтеграції Ірина Верещук.
Син зустрів матір, яку евакуювали з "Азовсталі" / Фото 24 каналу
Евакуйовані з Маріуполя прибули до Запоріжжя / Фото 24 каналу