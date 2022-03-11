Евакуйовані люди з Енергодара вже успішно досягли Запоріжжя

11 березня 2022 , 15:36
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Джерело:

телеграм Дмитра Орлова

Вранці 11 березня з Енергодара та сусідніх населених пунктів вирушила евакуаційна колона до Запоріжжя. Станом на 15:30 люди вже дісталися до місця признання.

Про успішну евакуацію жителів Енергодар у безпечне місце у мережі повідомив міський голова Дмитро Орлов.

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Евакуйовані з Енергодара вже в Запоріжжі

Колона авто енергодарців та жителів сусідніх населених пунктів, які зранку (11 березня – 24 канал) виїхали до Запоріжжя, вже дісталися пункту призначення,
– написав Орлов.

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