Евакуйовані люди з Енергодара вже успішно досягли Запоріжжя
11 березня 2022 , 15:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
Вранці 11 березня з Енергодара та сусідніх населених пунктів вирушила евакуаційна колона до Запоріжжя. Станом на 15:30 люди вже дісталися до місця признання.
Про успішну евакуацію жителів Енергодар у безпечне місце у мережі повідомив міський голова Дмитро Орлов.
Раніше Евакуаційна колона проїхала останній російський блокпост у Василівці
Евакуйовані з Енергодара вже в Запоріжжі
Колона авто енергодарців та жителів сусідніх населених пунктів, які зранку (11 березня – 24 канал) виїхали до Запоріжжя, вже дісталися пункту призначення,
– написав Орлов.
Доповнюємо новину...