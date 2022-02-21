Евакуйовані з ОРДЛО самі повертаються з Росії додому, – Резніков

Українські розвідники повідомляють, що частина евакуйованих з території окупованого Донбасу повертається з Росії додому. Люди не задоволені тими умовами, які їм пропонує держава-агресорка.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що людей "ніхто не годує та не розселяє".

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Декілька тисяч вивезли показово, – Резніков

Міністр назвав евакуацію з окупованим Донбасом "фарсом", адже декілька тисяч осіб вивезли показово.

Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для Мосфільму чи хто у них там займається кіношками,

– зазначив Резніков.

Люди ночували в автобусах

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що евакуйовані з Донбасу опинились у важких умовах. Літнім людям та дітям довелось ночувати у холодних автобусах. У місцях, куди їх привозили для заселення, уже не було місць.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердили, що місць у санаторіях та дитячих таборах на всіх не вистачило. Частині евакуйованих довелось ночувати у наметах російського МНС.

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Що відомо про евакуацію з Донбасу

Евакуацію місцевого населення з окупованих частин Луганщини та Донеччини оголосили 18 лютого ватажки бойовиків.

Людей вивозили автобусами спочатку до Ростовської області. Там оголосили надзвичайний стан.

Згодом людей почали переправляти в інші регіони Росії.

В МНС держави-агресорки кажуть, що вже понад 60 тисяч осіб покинули територію так званих "республік".

Тим часом ватажки бойовиків оголосили "загальну мобілізацію населення" на Донбасі