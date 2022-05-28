Евакуйовувати людей зі Сєвєродонецька зараз дуже небезпечно, але можливо, – голова ВЦА

Росіяни зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Шляхи виїзду із Сєвєродонецька зараз дуже ускладнені.

Про це сказав голова військової цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі Суспільного, передає 24 канал. За його словами, пересування по місту досить обмежене.

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"Водночас за останню добу міст постійно знаходився під обстрілами. Шляхи виїзду досить ускладнені. Проте є можливість, якщо це необхідно. Наразі евакуюватися дуже небезпечно", – розповів очільник адміністрації.

У місті є тисячі людей

Стрюк зазначив, що останніми днями були охочі поїхати з Сєвєродонецька. Декількох осіб вдалось евакуювати. Зокрема, тих, хто був поранений. Для початку їх вивезли до Лисичанська.

У місті наразі є до 13 тисяч населення. Є певні запаси їжі та ліків. Доставляти в місто можна лише легковим транспортом і ми намагаємось це зробити,

– сказав Стрюк.

Окупанти підійшли впритул до міста

Диверсійно-розвідувальна група захопила готель "Мир" на околиці Сєвєродонецька. Немає інформації, чи загарбників вибили, чи вони закріпилися. За словами Стрюка, район, де розташовується об'єкт, є недоступним для цивільного населення. Наразі там точаться бої.

"Росіяни знаходяться впритул до Сєвєродонецька. Є дві гарячі точки – готель "Мир" та район поблизу автостанції. Ми сподіваємось і віримо, що наші Збройні Сили не допустять падіння міста. Водночас не можу сказати, що Сєвєродонецьк відрізаний. Є можливість підтримувати місто, але це досить небезпечно", – додав Стрюк.

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Чому росіянам важливий Сєвєродонецьк

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пояснив, що Сєвєродонецьк є обласним центром. Якщо ж окупанти захоплять його, то це буде для них потужною перемогою.

"Річ у тому, що особливо "перемог у них немає". Тому щось треба згодовувати своєму населенню та військам", – зазначив Гайдай.

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