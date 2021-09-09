На місце також приїхала швидка допомога. У мережі повідомили, що там проводять протипожежні навчання.

Раніше У Львові СБУ евакуювала працівників міської ради через антитерористичні навчання

Вийшли кілька десятків людей

О 15 годині оприлюднили перше відео з цього місця. Ймовірно, його зняли незадовго до цього.

На записі видно, що з адмінбудівлі вийшли кілька десятків людей. Скільки часу мають тривати навчання – невідомо.

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Схожий випадок нещодавно

7 вересня в будівлі міськради Львова проводили навчання СБУ. Звідти також евакуювали всіх працівників і відвідувачів. Службовці тренувалися в умовах максимально наближених до реальних.

Під час цього дійства пролунав гучний вибух, який налякав котячого мера міста. Левчик втік і львів'яни почали пошуки. Його знайшли вже за день після зникнення.

Рятувальники працюють під Одеською ОДА: дивіться відео телеграму "Одесса как она есть"