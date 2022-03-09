Евакуюють та просто обіймають: як герої-рятувальники тримають фронт

Росія чотирнадцятий день веде проти України повномасштабну війну. З наслідками атак та бомбардувань бореться Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На сторінці ДСНС опублікували відео. Там кадри роботи рятувальників з людьми, які постраждали від російської агресії.

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У ДСНС впевнені, що Україна переможе у цій кривавій і цинічній війні.

Втрати рятувальників

Рятувальники з початку російського вторгнення часто працюють під обстрілами та допомагають людям. У ДСНС зазначили, що від 24 лютого вже загинуло 13 рятувальників, а ще 27 – травмовано. Наразі на захопленій російськими вбивцями території функціонують 124 пожежно-рятувальних підрозділи.

Як на фронті працюють рятувальники: дивіться відео

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Текст публікації ДСНС України

Герої ДСНС тримають свій фронт.

Рятують. Евакуюють. Годують. А інколи – просто обіймають і тихо говорять: "Ми переможемо!". Так і буде. З нами Бог і Україна!