Евакуюють та просто обіймають: як герої-рятувальники тримають фронт
Джерело:фейсбук ДСНС
Росія чотирнадцятий день веде проти України повномасштабну війну. З наслідками атак та бомбардувань бореться Державна служба з надзвичайних ситуацій.
На сторінці ДСНС опублікували відео. Там кадри роботи рятувальників з людьми, які постраждали від російської агресії.
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У ДСНС впевнені, що Україна переможе у цій кривавій і цинічній війні.
Втрати рятувальників
Рятувальники з початку російського вторгнення часто працюють під обстрілами та допомагають людям. У ДСНС зазначили, що від 24 лютого вже загинуло 13 рятувальників, а ще 27 – травмовано. Наразі на захопленій російськими вбивцями території функціонують 124 пожежно-рятувальних підрозділи.
Як на фронті працюють рятувальники: дивіться відео
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Текст публікації ДСНС України
Герої ДСНС тримають свій фронт.
Рятують. Евакуюють. Годують. А інколи – просто обіймають і тихо говорять: "Ми переможемо!". Так і буде. З нами Бог і Україна!