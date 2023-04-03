Путіну потрібні заручники: що кажуть у США про арешт журналіста WSJ

В Росії затримали американського журналіста Евана Гершковича, що працював у виданні The Wall Street Journal. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав російську владу звільнити журналіста, якого Кремль звинувачує в шпигунстві.

Також Байден закликає всіх американців, що перебувають на території Росії, виїхати звідти. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін. Він зауважив, що президент США буде боротися за те, щоб Гершкович як найшвидше повернувся до США.

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Росія остаточно перетворюється на Північну Корею

Рашкін припустив, що, американський журналіст має дуже сильне російське коріння (Гершкович народився в сім'ї радянських емігрантів – 24 Канал), і напевно сподівався, що його не буде чіпляти російська влада.

На думку громадського діяча, Владіміру Путіну потрібні заручники. Тому що у нього дуже гарно відбувся обмін торговця зброєю Віктора Бута, який перебував в американській в'язниці, на баскетболістку Бріттні Грайнер, яку затримали в Росії за нібито зберігання наркотиків. Путін зрозумів, що ця схема працює, і тому йому потрібні нові заручники.

У Вашингтоні розуміють, що це ще один крок до остаточного перетворення Росії на Північну Корею, адже якщо там заарештовують американців, то росіянам потрібно декілька разів подумати, перш ніж залишити "лайк" під постом у соціальних мережах,

– зазначив він.

За словами Рашкіна, тепер на Заході неможливо буде отримати правдиву інформацію про те, що відбувається в країні-агресорці: російським журналістам довіряти не можна, з супутника не розгледіти все, що там відбувається, а тепер ще й західним журналістам шлях туди закритий.

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Повертаються часи Холодної війни

Він повідомив, що дуже багато російських шпигунів в США та європейських країнах заарештовані та відправлені на батьківщину.

Політичний діяч зауважив, що ця ситуація повертає нас у часи Холодної війни, коли у 1986 році теж було заарештовано американського журналіста з видання Newsweek. Він перебував під арештом 20 днів, а потім його обміняли.

"Дуже сумніваюсь, що Евана Гершковича обміняють за 20 днів. А від всіх людей доброї волі хочу висловити підтримку сім'ї цього журналіста. Сподіваюсь, що Росія, якщо хоче, щоб їй хоч хтось вірив, поверне Гершковича його родині та країні. І в Москві знайдуть інший спосіб просування своїх інтересів. Але варвари є варвари", – наголосив Юрій Рашкін.

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