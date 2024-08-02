У проханні про помилування журналіст Гершкович попросив у Путіна інтерв'ю, – WSJ

Під час масштабного обміну в'язнями Росія передала США журналіста The Wall Street Journal. Його Кремль засудив за нібито шпигунство.

Обмін відбувся 1 серпня 2024 року. Еван Гершкович перед обміном мав заповнити форму.

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Що попросив Гершкович

Перед звільненням у рамках великого обміну полоненими Гершкович мав офіційно попросити президента про помилування. У цій формі Гершкович запитав, чи не розгляне російський президент можливість дати інтерв'ю,

– написали журналісти.

Інформацію про відповідь Кремля вони не надали.

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До речі, Евана Гершковича в Росії затримали 30 березня 2023 року в російському Єкатеринбурзі. Російське ФСБ заявило, що американський журналіст нібито "збирав відомості про підприємство російського ВПК".

Вже 19 липня 2024 року Свердловський обласний суд Росії засудив журналіста до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму у справі про "шпигунство".

Російська прокуратура заявляла, що Гершкович нібито збирав інформацію про російського оборонного підрядника "Уралвагонзавод" за дорученням ЦРУ, хоча насправді – він працював кореспондентом газети.