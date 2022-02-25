Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами українського прапора
25 лютого 2022 , 22:50Читать новость на русском
Джерело:France Bleu
У п'ятницю 25 лютого Ейфелеву вежу підсвітили у синьо-жовті кольори. Вони прикрашатимуть головну пам'ятку Парижу 3 дні.
Вперше вежу підсвітили нашими кольорами у п'ятницю о 18:00. Вимкнуть підсвітку у неділю о 00:30.
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В експлуатаційній компанії Ейфелевої вежі в п'ятницю повідомили, що цей символічний акт ухвалили на прохання очільниці Парижа Анни Ідальго, щоб підтримати українське населення в умовах війни з Росією.
До цього кілька громадських будівель у Франції та Європі також вбралися у кольори України, Зокрема:
- Паризький готель Hôtel de Ville,
- Бранденбурзькі ворота у Берліні,
- Колізей в Римі,
- Тріумфальна арка в Брюсселі,
- Даунінґ-стріт, 10 у Лондоні,
- Джордж-Холл у Ліверпулі,
- Вокзал Фліндерс-Стріст у Мельбурні,
- Ратуша Сараєво та багато-багато інших пам'яток.