Трамп вперше прокоментував збиття Іраном винищувача F-15

Іран 3 квітня збив американський винищувач F-15. Президент США Дональд Трамп зробив першу заяву щодо цього, але відмовився розповідати подробиці.

Лідер США також не прокоментував хід пошуково-рятувальної операції. Про це повідомили в NBCnews.

Дивіться також США втратили другий літак за день на Близькому Сході, – NYT

Що відомо про заяву Трампа?

В короткому телефонному інтерв'ю президент США відмовився обговорювати ситуацію з пошуком американських пілотів в Ірані після збиття F-15.

У виданні зазначили, що лідер США лише висловив невдоволення деякими матеріалами в медіа щодо "цієї складної та делікатної рятувальної операції".

Трамп також наголосив, що збиття літака ніяк не вплине на хід переговорів щодо ситуації на Близькому Сході. За його словами, "війна триває і США беруть у ній участь".

Нагадаємо, що іранські ЗМІ 3 квітня писали, нібито КВІР збив американський літак. Згодом цю інформацію підтвердили на Заході. Двох пілотів, судячи з усього, шукають як американці, так і іранці. Трохи згодом американський чиновник у спілкуванні з Reuters визнав: американський винищувач був справді збитий над Іраном, триває пошуково-рятувальна операція.

Останні новини про ситуацію на Близькому Сході