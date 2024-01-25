Байден закликає Конгрес без затримки схвалити продаж Туреччині F-16, – Reuters
Джерело:Reuters
Президент США закликає Конгрес схвалити продаж Туреччині американських винищувачів. Раніше цього вимагав Ердоган.
Джо Байден напередодні направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу. У ньому поінформував про свій намір офіційно розпочати процес продажу літаків F-16 Туреччині, як тільки Анкара остаточно затвердить заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це агентство повідомило з посиланням на джерела.
До речі Тепер справа за Угорщиною: парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО
Схвалити продаж F-16 без зволікань
За словами одного з американських посадовців, у листі до республіканських і демократичних членів комітетів у закордонних справах Сенату й Палати представників президент США закликав Конгрес схвалити продаж винищувачів "без зволікань".
Також чотири джерела повідомили, що перед цим Білий дім надіслав листа членам Конгресу з закликом схвалити продаж Туреччині й модернізаційних комплектів на 20 мільярдів доларів.
Як зазначили співрозмовники, адміністрація Байдена ще офіційно не повідомила Конгрес про плани продажу літаків Анкарі. Цікаво, що затримка з ратифікацією шведської заявки з боку Туреччини була головною перешкодою для отримання схвалення Конгресу на угоду з продажу літаків.
Законодавці заявили, що перед тим, як схвалити продаж, вони чекають на схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО, зокрема, на підпис Реджепа Таїпа Ердогана.
Коротко, що цьому передувало
- Ввечері 23 січня стало відомо, що парламент Туреччини нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Втім, документ ще має підписати Ердоган.
- Раніше турецький президент неодноразово наполягав на отриманні згоди щодо придбання винищувачів.
- Зокрема, у грудні пресслужба поширила таку заяву Ердогана: "Позитивні зрушення, яких ми чекаємо щодо F-16 від США та обіцянок Канади (про зняття ембарго на продаж зброї – ЗМІ) посприяли б позитивному підходу нашого парламенту щодо Швеції. Усе це пов'язано".