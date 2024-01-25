Байден закликає Конгрес без затримки схвалити продаж Туреччині F-16, – Reuters

Президент США закликає Конгрес схвалити продаж Туреччині американських винищувачів. Раніше цього вимагав Ердоган.

Джо Байден напередодні направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу. У ньому поінформував про свій намір офіційно розпочати процес продажу літаків F-16 Туреччині, як тільки Анкара остаточно затвердить заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це агентство повідомило з посиланням на джерела.

До речі Тепер справа за Угорщиною: парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО

Схвалити продаж F-16 без зволікань

За словами одного з американських посадовців, у листі до республіканських і демократичних членів комітетів у закордонних справах Сенату й Палати представників президент США закликав Конгрес схвалити продаж винищувачів "без зволікань".

Також чотири джерела повідомили, що перед цим Білий дім надіслав листа членам Конгресу з закликом схвалити продаж Туреччині й модернізаційних комплектів на 20 мільярдів доларів.

Як зазначили співрозмовники, адміністрація Байдена ще офіційно не повідомила Конгрес про плани продажу літаків Анкарі. Цікаво, що затримка з ратифікацією шведської заявки з боку Туреччини була головною перешкодою для отримання схвалення Конгресу на угоду з продажу літаків.

Законодавці заявили, що перед тим, як схвалити продаж, вони чекають на схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО, зокрема, на підпис Реджепа Таїпа Ердогана.

Коротко, що цьому передувало