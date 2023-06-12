"Найкоротші можливі терміни": військовий експерт назвав найоптимістичніший термін отримання F-16
Україна остаточно домовилась із країнами-партнерами про створення коаліції винищувачів. За найоптимістичнішим сценарієм розвитку подій Україна отримає літаки F-16 на початку осені 2023 року.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, українські пілоти можуть освоїти F-16 у найкоротші терміни, які можливі.
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Українські військові швидко освоюють нову техніку
Черник зазначив, що українці показали неймовірну швидкість у якісному засвоєнні роботи із сучасною технікою. Мовиться зокрема про HIMARS та Patriot.
F-16 також будуть освоєні за найкоротший термін, який тільки можливий. Якщо на початок осені машини запрацюють, то це справді буде вкрай оптимістично. Але наголошую, що коли б вони не запрацювали, це буде добре,
– вважає він.
Військовий експерт переконаний, що ЗСУ потрібно якомога більше винищувачів: хоча б 3 ескадрильї (від 36 літаків), а найкраще – 3 повноцінні авіаційні полки (до 60 винищувачів).
Крім того, українським захисникам потрібна зброя до авіації, зокрема ракети та бомби.
Черник про винищувачі F-16: дивіться відео
Коаліція винищувачів для України
- 1 червня під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідерами країн ЄС та Великої Британії у Кишиневі узгодили концепцію створення Коаліції бойових літаків.
- Офіційно до коаліції винищувачів приєдналися Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія, Франція
- Варто зауважити, що політичне рішення схвалили ще на початку травня 2023 року, на саміті лідерів G7 у Хіросімі. Проте кілька тижнів союзники України не мали консолідованої позиції.
Країни, які увійшли до коаліції винищувачів для України / Інфографіка 24 Каналу