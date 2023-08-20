Дуже швидко, – прем'єр Нідерландів розкрив деталі про навчання українських пілотів на F-16
Марк Рютте розповів, що наразі відбувається мовне навчання українських пілотів. Військове навчання має розпочатися якнайшвидше.
Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте додав, що згодом навчання перейде до Румунії. Все робитимуть дуже швидко. Усе для того, щоб передати Україні літаки.
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Наразі пріоритетом є працювати над інфраструктурою. Потрібно, щоб літаки могли злетіти та безпечно сісти в Україні.
Щодо умов. Дуже важливо навчати пілотів, щоб інфраструктурні умови були виконані. Завершити процес авторизації,
– наголосив Рютте.
Він додав, що F-16 не зможуть допомогти Україні негайно. Водночас вони стануть частиною нашої оборонної системи. Важливо, щоб Україна змогла експлуатувати якнайскоріше.Зауважте! Володимир Зеленський наголосив, що навчання українських пілотів на F-16 має завершитися якнайшвидше. Це потрібно для захисту українського неба.
Президент зазначив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 має завершитися якнайшвидше.
Скільки Україна отримає F-16
Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає 42 F-16. Авіаційну коаліцію сформували Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія, Данія, Португалія. Відповідну заяву український лідер зробив під час візиту до Нідерландів.