F-16 будуть в Україні в найближчій перспективі, – Міноборони Нідерландів

Україна вже тривалий час очікує на отримання американських винищувачів F-16. у Міноборони Нідерландів зазначили, що вони будуть в нас в найближчій перспективі.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що ні його держава, ні Україна не планують розкривати терміни, коли літаки F-16 прибудуть до України. Водночас, за його словами, в цьому напрямку роблять важливі кроки.

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Конкретної дати не буде

Брекельманс розповів, що вони обговорили всі технічні умови, необхідні для того, щоб ці F-16 могли літати в Україні. Однак він відмовився називати конкретну дату поставки винищувачів.

Україна теж цього не хоче. Ми не хочемо робити Путіна мудрішим, ніж він вже є,

– пояснив міністр оборони Нідерландів.

Проте Рубен Брекельманс наголосив, що "в короткостроковій перспективі" літаки будуть доставлені.

Крім цього, глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп заявляв, що перші обіцяні Нідерландами винищувачі F-16 після того, як було видано дозвіл на експорт, будуть поставлені в Україну без затримок.

Раніше писали, що наступного тижня варто чекати нових заяв щодо F-16 для України. Їх можуть озвучити тоді, коли проходитиме саміт НАТО у Вашингтоні, тобто 9 – 11 липня.