Навчання українських льотчиків на F-16 може відбутись у Румунії, – ЗМІ

Україна у найближчому майбутньому може отримати F-16. Але спочатку наші пілоти повинні будуть пройти навчання. Прогнозують, що для цього оберуть Румунію.

Відповідне припущення озвучили три особи, обізнані у планах наших партнерів. Ці заяви демонструють, що країни-члени НАТО наближаються до того, щоб небо над Україною прикривали F-16 упродовж найближчих місяців.

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Партнери готуються до навчань

Румунія є одним з майданчиків, які коаліція розглядає для проведення навчань,

– сказав західний чиновник

Як зазначили у виданні, він разом із нинішнім і колишнім чиновником міністерства оборони попрохав залишитися анонімним.

За словами нинішнього та колишнього чиновників Пентагону, група вже працює над укладенням контракту. Він передбачає проведення авіаційних навчань, які, ймовірно, мають відбутися на полігоні у Румунії. Ймовірно, навчанням займатиметься компанія Lockheed Martin. Вона, власне, виробляє F-16.

У Politico зазначили, що європейські чиновники цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Представник міноборони Нідерландів заявив, що партнери працюють над тим, щоб у Східній Європі створили тренувальний центр F-16. Правда, все ще не вирішене питання, яка країна передасть багатоцільові винищувачі.

Військово-повітряні сили Румунії на озброєнні мають 17 вживаних літаків F-16. Їх країна придбала у Португалії. Ще 32 повітряні судна закуплять у Норвегії. Цікаво, що нещодавно Бухарест також схвалив план з покупки F-35. Це більш досконалі винищувачі.

Міністерство оборони Румунії також не підтвердило і не спростувало заяву про ймовірні переговори про підготовку наших пілотів. Водночас заявило, що країна "вітає ініціативу створення коаліції країн-членів НАТО з метою підготовки пілотів для F-16".

"Ми підтверджуємо, що Румунія тісно співпрацює зі своїми союзниками по НАТО, партнерами по ЄС, своїми стратегічними партнерами і керівництвом України для забезпечення того, щоб український народ мав можливість боротися і ефективно протистояти незаконній російській агресії і окупації української суверенної території", – йдеться в заяві.

Тим часом глава держави висловив припущення, коли Україна отримає F-16. Володимир Зеленський вважає, що нам їх передадуть на початку наступного року.

Коли Україна отримає F-16

В інтерв'ю BBC президент зазначив, що на американських винищувачах наші пілоти розпочнуть навчання у серпні 2023 року. Самі повітряні судна надійдуть згодом. Мовиться про шість – сім місяців. Це означає, що на F-16 слід очікувати у межах січня – лютого 2024 року.