Коли Україна зможе приймати F-16: Резніков поділився прогнозом щодо американських винищувачів

Україна продовжує закликати партнерів передати нам F-16. Водночас у нашій державі чудово розуміють, що до початку контрнаступу винищувачів не буде. То коли ж їх нам можуть надати?

На це питання спробував відповісти міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю. Він підкреслив, що під час контрнаступу багатоцільові винищувачі F-16 точно використовувати не будуть.

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Цього літа F-16 не буде

Резніков зауважив, що підготовка українських пілотів займе певний час. Крім того, нашій державі необхідно буде домовлятися з партнерами. Останні мають допомогти із забезпеченням інженерів і техніків, які б обслуговували та ремонтували ці західні літаки.

Якщо говорити про готовність України розгортати F-16, то це може статися восени або взимку.

Британія та Данія підштовхує США до постачання F-16 для України

Журналісти SkyNews зауважили, що цього тижня президент США Джо Байден проведе важливі перемовини. Вони стосуватимуться підтримки України. Разом із ним на цю тему спілкуватимуться прем'єр-міністри Британії Ріші Сунак і Данії Метте Фредеріксен.

Значною мірою зустрічі будуть зосереджені на війні в Україні. Зокрема, обговорюватимуться зусилля з підготовки і, зрештою, забезпечення Києва винищувачами F-16.

Зауважимо, що Данія придбала десятки F-16 з 1970-х років. У країні заявили, що відкриті до можливості надання нашій державі деяких з цих повітряних суден. Велика Британія також рішуче виступає за створення авіаційної коаліції. У країні заявляють, що підтримають Україну в отриманні бажаних багатоцільових винищувачів.

Водночас у Великій Британії виключають можливість передачі нам Typhoon Королівських військово-повітряних сил. Також у країні не мають можливості надати Україні F-16, бо фізично їх не мають Але запропонували навчання українських пілотів, щоб вони могли опанувати західні винищувачі.

До слова, на F-16 українські пілоти навчатимуться хвилями. На цьому наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, через війну в Україні відправити всіх і відразу просто неможливо.