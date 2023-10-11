Пілотів у нас достатньо: льотчик-інструктор припустив, скільки F-16 може отримати Україна

Данія заявила, що передасть Україні перші винищувачі F-16 у першому кварталі 2024 року. ЗСУ можуть отримати від європейських партнерів до 50 одиниць цих літаків.

Крім того, якщо долучаться США, то Україні можуть загалом надати 100 – 120 літаків F-16. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Україна точно отримає F-16

Роман Світан зазначив, що українські пілоти вже навчаються працювати на винищувачах F-16. З цього можна зробити висновок, що політичне рішення щодо передачі Україні F-16 вже прийняте. ЗСУ точно отримають цю авіацію.

Усе йде до того, що ми отримаємо приблизно 50 одиниць F-16, як мінімум. Якщо доєднаються США, то, думаю, ми зможемо отримати 100 – 120 літаків. Пілотів у нас достатньо, які можуть перевчитись та виконувати завдання на цьому літаку,

– підкреслив він.

Крім того, Україні також потрібні шведські винищувачі Gripen. Річ у тім, що літаки F-16 не можуть нести деяке європейське озброєння, а Gripen – американське. Тому мати і те, і інше озброєння було б дуже ефективно.

Світан про передачу Україні F-16: дивіться відео

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