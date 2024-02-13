Полюватимуть не лише на крилаті ракети, – Черник про перші завдання F-16

Постачання винищувачів F-16 в Україну залишається надзвичайно актуальним питанням. Авіація потрібна не лише для ведення бойових дій на фронті, а й для протидії ворожим засобам нападу на цивільних.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник, коментуючи останні новини щодо F-16 для України. Як відомо, у ЗМІ з'явились світлини літака з українськими розпізнавальними знаками.

До вашої уваги Ситуація точно може змінитися, – Черник сказав, яка зброя переломить хід війни

На мій погляд, перша ескадрилья працюватиме як літальний зенітно-ракетний комплекс. Передусім полювання на крилаті ракети, можливо, балістику, навіть "Шахедів",

– зазначив Черник.

Тому важить не лише літак, а і його "начинка". Треба сказати, що він може застосувати 105 показників зброї, зокрема авіаційні й касетні бомби, далекобійні ракети тощо.

Раніше військовий експерт наголошував, що Україна потребує великої кількості авіації – близько 180 машин. Однак наразі йдеться лише про 61 літак від Нідерландів і Данії.

Найголовніше – отримати бодай скількись

"Маю загострити: авіація потрібна критично. Вінстон Черчилль – люблю цитувати цього поважного пана – свого часу стверджував, що авіація – це кавалерія сучасності. Направду нічого не змінилось", – констатував Черник.

Військовий експерт навів приклад військової операції "Буря в пустелі" під час війни в Перській затоці 1990–1991 років. Вирішальну роль у ній відіграла повітряна кампанія Багатонаціональних коаліційних сил на чолі з США.

Тоді союзники мали на озброєнні 1700 літаків, які зробили понад 100 тисяч вильотів. Якби Україна мала хоча б 200 машин, то змогла б переломити хід війни.

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