Технічна англійська – критично важлива: як просувається навчання українських пілотів на F-16

Уже кілька разів країни-партнерки переносили термін постачання винищувачів F-16 в Україну. Зволікання може бути пов'язаним з навчанням українських пілотів та технічного персоналу.

Для управління літаками необхідно професійно володіти англійською. Утім, військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що з опануванням іноземної мови є певні проблеми.

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Як просувається навчання українських пілотів на F-16

Професійна англійська – надзвичайно важлива для вмілого кермування літаками F-16. Мовиться не лише про пілотів, які безпосередньо виконують бойові завдання, а й про військово-технічний склад, який забезпечує підготовку до вильотів.

З початку 2006 року українська армія працює над тим, аби збільшити інформаційну обізнаність щодо вільного володіння англійською мовою.

Наскільки ми ефективні у цьому процесі, кожен з нас може зробити відповідні висновки. Біда. Біда з іноземними мовами. На жаль, циркуляри, документи та певні рішення на рівні НГШ чи Головкому не працюють,

– зазначив військовий експерт.

Повинен запрацювати дещо інший інструментарій, який спонукатиме українських військовослужбовців активніше вивчати іноземні мови.

Якщо декларуємо, що Україна має стати складовою частиною ЄС та НАТО, то визначеним посадовим особам потрібно досконало володіти англійською.

Недарма наші партнери змушені відправляти українських пілотів та персонал на додаткові курси з вивчення технічної англійської. Без неї неможливо комунікувати, а також забезпечити стале та безперебійне управління винищувачами F-16.

Чому США зволікають з навчанням більшої кількості пілотів

The Times пише, що США "навмисно затягують" навчання українських пілотів на F-16, через що до кінця року не встигнуть підготувати достатню їхню кількість. Такою думкою з виданням поділилася голова спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова. За її словами, затримка означає, що до кінця року в Україні, ймовірно, буде всього 20 пілотів, які пройшли повну підготовку для польотів на F-16.

Чому наші заокеанські партнери певною мірою зволікаються зі збільшенням кількості льотного та технічного персоналу? Я чув таку думку, що, мовляв, наші заокеанські партнери вважають, що кількість пілотів має бути тотожною кількості бойових машин, щоб не було професійної деформації та стагнації в плані вишколу наших пілотів та техніків,

– припустив Владислав Селезньов.

Очевидно, що натепер існує колосальний дисбаланс в авіаційних засобах. Свого часу президент Володимир Зеленський заявляв, що на 1 український літак припадає 30 російських. Отже, Україні потрібні сотні винищувачів, які можуть створити паритет на полі бою.

Яку територію можуть захищати F-16

The Guardian з посиланням на численні українські джерела пише, що F-16 захищатимуть Харків від керованих авіаційних бомб, які Росія запускає зі своїх літаків.