Льотчик-інструктор відповів, які нині завдання виконують F-16 в Україні

Наразі Україна вже може мати до ескадрильї винищувачів F-16. Мовиться про кількість до 12 літаків. Зараз ці літаки використовуються не в повному обсязі.

Коефіцієнт корисної дії F-16 на цей момент становить приблизно 10 – 15%. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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F-16 використовуються не в повному об'ємі

Роман Світан зазначив, що наявні в України F-16 використовуються не в повному об'ємі, тому що ЗСУ не мають достатньої кількості озброєння. А те, яке є, дозволяє використовувати його як літаючі платформи, в основному із завданням протиповітряної оборони.

Ракети AIM-9, AIM-120, гармата, якими можуть користуватися льотчики F-16, дають можливість працювати в тилу України, можливо, центральній, західній частині, виконувати бойове завдання зі знищення російських цілей. Мовиться про крилаті ракети або дрони.

Також є можливість навіть базовими ракетами AIM-120 з дальністю 70 – 80 кілометрів якось впливати на російські літаки. Зокрема, Су-34. Є непідтверджена та неперевірена інформація, що один із винищувачів-бомбардувальників Су-34 був знищений саме за допомогою F-16. Однак Україна офіційно не коментувала цей інцидент та не підтвердила збиття.

Поки коефіцієнт корисної дії F-16 на рівні приблизно 10 – 15%, не більше. Зараз ми чекаємо поставок та дозволу використовувати авіаційні засоби ураження у достатньому об’ємі, щоб F-16 могли показати себе у всій красі,

– підкреслив льотчик-інструктор.

До слова, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський припустив, що Україна може отримати ескадрилью винищувачів F-16 до кінця 2024 року, адже на це вказує багато факторів.