У НАТО пояснили, як F-16 істотно допомогли Україні

F-16, що надійшли на озброєння України істотно посилили її здатність протистояти ракетним та дроновим атакам. Також вони ефективно завдають ударів по ворожихї позиціях.

Їх роль проаналізував адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю ArmyInform.

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Як F-16 допомогли Україні

Винищувачі F-16, які надійшли на озброєння Повітряних сил ЗСУ, значно зміцнили обороноздатність країни перед ракетними та дроновими атаками Росії.

Як повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, ці літаки відіграють ключову роль у протидії повітряним загрозам.

Літаки F-16, які увійшли до складу Повітряних Сил ЗС України, посилили здатність протистояти російським повітряним загрозам, перехоплювати ворожі літаки та завдавати ефективних ударів по військових цілях,

– заявив Драгоне.

Водночас ефективність використання F-16 залежить від таких факторів:

рівня підготовки українських пілотів;

можливостей технічного обслуговування літаків;

наявності боєприпасів і запасних частин.

НАТО сприяє навчанню пілотів і технічного персоналу, а також забезпечує логістичну підтримку, щоб максимізувати бойові можливості F-16.

Ще у 2023 році Велика Британія та Нідерланди ініціювали навчання українських пілотів на цих винищувачах. Пізніше США схвалили передачу літаків Україні, за умови, що вони не використовуватимуться для атак по території РФ.

Додамо, у серпні 2024 року перші F-16 офіційно передали Нідерланди та Данія, а Бельгія планує передати ще 30 винищувачів до 2028 року.