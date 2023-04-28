F-16 завжди був №1 у списку, – Ігнат пояснив, чи готова інфраструктура України до таких літаків

Україна потребує американських винищувачів F-16, які здатні змінити ситуацію на полі бою. Цей літак завжди був №1 у списку потреб.

Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, насамперед потрібне політичне рішення про передачу винищувачів F-16. Вже після цього підуть обговорення, хто саме може їх передати, скільки одиниць тощо.

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Чи є в Україні інфраструктура для F-16

Як наголосив Ігнат, Україна завжди потребувала західних винищувачів. Вони суттєво допоможуть перемогти у війні.

Ви кажете про пріоритетність. Багатоцільовий літак – це завжди №1. Бо він здатен докорінно змінити розклад сил і цю війну. Допоможе нам перемогти. З цим літаком ми зможемо завоювати перевагу в повітрі. І бити по наземних та надводних цілях,

– зазначив Ігнат.

Звісно, не варто забувати, що разом з F-16 Україні потрібне відповідне озброєння під ці літаки. Також важливим є радар, який зможе супроводжувати кілька повітряних цілей. Тоді цілком можливі ситуації, коли зможемо знищувати кілька російських літаків за один раз.

Чому Україні потрібні F-16 – пояснив Ігнат: дивіться відео

Крім того, багато західних аналітиків розповідають, що Україна не має відповідної інфраструктури для утримання F-16. Але це зовсім не так.

В нас достатньо оперативних аеродромів, де можна розміщувати літаки. Зараз же працюють і МіГ-29, і Су-27, і Су-25, і Су-24. Ми ховаємо їх і розосереджуємо, і виконуємо завдання. Питання щодо інфраструктури не має стояти. І злітно-посадкові смуги є. Смугу тимчасову можна навіть зробити на ділянці автодоріг,

– підкреслив Ігнат.

Україні потрібні F-16: коротко