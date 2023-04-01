Як виглядав би контрнаступ ЗСУ із F-16: військовий експерт назвав головні переваги

Україні потрібні західні винищувачі F-16. Вони суттєво посилили б можливості Збройних Сил для контрнаступальної операції.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, якби Україна отримала F-16, то контрнаступальна операція ЗСУ була б схожа на "Бурю в пустелі" або миротворчу операцію на Балканах у 1990-х.

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Як Україні допомогли б винищувачі F-16

Як наголосив Крамаров, насамперед штурмові дії стартували б з активної роботи авіації. Почалося б все зі знищення ворожих систем ППО за допомогою протирадіолокаційних ракет HARM. Якщо в автономному режимі з МіГ-29 її дальність – до 90 кілометрів; то з F-16 її можна було б запускати на відстань до 180 кілометрів.

Після цього почалася б активна робота авіації за допомогою ракет "повітря – поверхня" зі знищення скупчень ворога, командних пунктів, логістичних вузлів, розміщенню техніки тощо. Найважливіше, що за наявності відповідного озброєння можна було б працювати по усій тимчасово окупованій території.

Також Повітряні сили почали б активно "придушувати" тактичну авіацію ворога. Адже можна було б значно далі сканувати повітряний простір та використовувати досконаліші види ракет.

Яким був би контрнаступ ЗСУ, якби вдалося отримати F-16 – Крамаров: дивіться відео

Загалом це були б дуже масовані вильоти. Якщо щодня зараз відбувається близько 20 бойових вильотів, то ця цифра зросла б в більш ніж 5 разів. Понад 100 вильотів. Постійне відпрацювання упродовж тижня – двох тижнів позицій ворога. Але так само важливо отримати не лише літаки, а озброєння, яке він може нести. Там більш ніж 105 різних одиниць зброї,

– зауважив Крамаров.

Наявність F-16 дозволить зберегти життя та сили українських військових. А також допоможе менше навантажувати бронетехніку та артилерію. Він порівняв один літак F-16 з потрібним озброєнням з 4 – 5 системами HIMARS.

Україна може отримати літаки F-16: коротко