Греція планує передати 32 винищувачі F-16 для України, – ЗМІ

Вже чимало країн погодилися передати F-16 для України. Зокрема, до їх числа може приєднатися і Греція.

Афіни планують вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 і передати їх Україні після модернізації у США. Водночас Греція модернізує свої F-16 до Block-70, придбає французькі Rafale і американські F-35.

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Чи передасть Греція F-16 до України

Військово-повітряні сили Греції планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до стандарту Block-70 і придбати 24 винищувачі четвертого покоління Rafale у Франції. Крім того, комітет Конгресу США дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

За словами джерел видання, Греція вважає доцільним передати старі F-16 назад до США, де вони будуть модернізовані та передані Києву. Однак представник ВПС Греції застеріг, що продаж 32 F-16 створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни.

"Продаж 32 F-16... створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни... Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими та дорожчими винищувачами",

– зазначив представник.

Зауважимо, що у Німеччині відмовилися передавати винищувачі для України. Своє рішення там пояснили тим, що для управління їхніми літаками, потрібне тривале навчання українських пілотів.