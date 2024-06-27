F-16 допоможуть Україні у війні, але не стануть переломним моментом, – Reuters

Для відчутного впливу на хід бойових дій Україні потрібно більше літаків F-16, ніж очікується. Також потрібно подолати чимало інших викликів, зокрема щодо обслуговування літаків.

Перші винищувачі F-16 прибудуть до України вже цього літа. Водночас тривалість процесу передачі літаків розчарувала Україну.

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Потрібно більше літаків

Аналітики вважають, що самі лиш F-16 не стануть переломним моментом у війні. Зокрма, Сергій Кузан, голова неурядової дослідницької групи "Український центр безпеки й співробітництва", заявив, що для проведення значних операцій Україні потрібно близько 60 літаків і це мінімум для того, аби відтіснити російську авіацію від кордонів.

Українські військові докладають значних зусиль, щоб зменшити загрозу для прибуття F-16, атакуючи російські засоби ППО. Тож, поки пілоти набираються досвіду, а в країні тримає розбудова повітряної інфраструктури, перші поставки можуть принаймні допомогти Україні зміцнити повітряний щит.

F-16 забезпечать певну протиповітряну оборону й потенційно допоможуть перехоплювати іранські безпілотники і крилаті ракети. Хоча це дуже дорогий спосіб зробити це, з погляду боєприпасів,

— вважає Джастін Бронк.

Ще один виклик – підготовка пілотів

Експерти зазначили, що навчання пілотів матиме вирішальне значення у цьому контексті теж, адже "якщо екіпаж не буде здатний застосовувати їх з ефективною тактикою, то вони будуть просто збиті у великій кількості".

Та ще більш нагальною проблемою є технічне обслуговування літаків.

"Більшість ремонтів і технічного обслуговування доведеться проводити в Україні, і, ймовірно, доведеться покладатися на іноземних підрядників, які знаються на літаках", – ідеться у статті.

Атаки ворога

Російські атаки на інфраструктуру в Україні почастішали, це можуть бути зусилля, аби перешкоджати розбудові повітряної інфраструктурів в контексті розгортання винищувачів F-16.

Та коли передача відбудеться, цілі як от пілоти та команди технічного облслуговування.

"Росія щодня завдає ударів по всіх аеродромах, потенційних базах F-16, включаючи спроби пошкодити злітно-посадкові смуги та інфраструктуру", — сказав Кузан.

Раніше Politico писало, що делікатні літаки F-16 буде важко пристосувати до України. Використовувати "дорогі в обслуговуванні" літаки у воєнний час буде непросто.