Перші F-16 будуть в Україні за кілька тижнів: у WP оцінили, чи зміниться ситуація на полі бою

Вже за кілька тижнів довгоочікувані західні винищувачі мають прибути в Україну. Водночас є сумніви щодо того, наскільки вони здатні змінити ситуацію на полі бою. ЗМІ розповіли, в чому вони полягають.

Як стверджує видання, якщо раніше Київ заявляв, що F-16 здатні переломити ситуацію на фронті, то тепер він налаштований більш скептично. Винищувачі від союзників навряд чи зможуть зупинити просування Росії.

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Чому не варто очікувати багато від F-16

Журналісти назвали причини, чому F-16 можуть виявитися не такими ефективними у протистоянні із окупантами, як очікувалося.

По-перше, сама кількість літаків, які передадуть Україні, незначна. Так, Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні 80 літаків. Однак більшість з них надійдуть лише з роками. У 2024 році Київ отримає не більше 20 винищувачів.

По-друге, росіяни мають багато систем ППО, які здатні просто збити ці літаки. Тому, велика вірогідність того, що Україна використовуватиме перші F-16 для посилення власної протиповітряної оборони, а саме знищення ворожих ракет, безпілотників і літаків. Водночас ці літаки не застосовуватимуть для ударів по наземних силах Росії в Україні та поблизу кордону. Також принаймні спочатку, F-16 навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту, а це означає, що неясно, чи зможуть вони стримувати атаки російських літаків.

Так, в інтерв'ю The Guardian головнокомандувач Сирський заявив, що F-16 доведеться залишатися на відстані 40 кілометрів або навіть далі від лінії фронту через ризик, що Москва їх знищить.

По-третє, Україні бракує пілотів та інженерів для навчання на винищувачах. Щоразу на навчання за кордон відправляли обмежену кількість фахівців. Київ не може дозволити собі відпустити велику кількість досвідчених пілотів на тривалий термін, бо вони потрібні для виконання бойових завдань.

Непростим завданням для України буде захист F-16 на землі. Адже аеродроми розташовані у зоні досяжності російських ракет.

Бекка Вассер, аналітик Центру нової американської безпеки сказала, що F-16 передусім відіграють роль морального стимула для українців та залякування російських призовників. Експерт пояснила, що умови на полі бою змінилися з минулого року, коли було оголошено рішення відправити літаки. Каже, що таке трапляється не вперше. Україна отримує західну військову техніку тоді, коли в ній вже немає оперативної потреби.

Фахівчиня зазначила, що F-16 зможуть задовольнити нагальні потреби – збивати ворожі ракети та літаки.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 F-16 для боротьби з величезними військово-повітряними силами Росії.