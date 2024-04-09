На що вплине отримання F-16: авіаексперт назвав можливу тактику застосування

Уже влітку до України можуть надійти перші винищувачі четвертого покоління F-16. Отримання літаків суттєво вплине на повітряний простір нашої держави, оскільки посилиться протидія масованим ракетним обстрілам.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що вже не буде намальованих шляхів, коли ракети літатимуть над всією територією, а потім повертатимуться, приміром, на Київ.

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Які ще завдання будуть виконувати F-16

Як зазначив авіаційний експерт, завдяки винищувачам українські пілоти на прифронтовій лінії зможуть відігнати ворожу авіацію на відстань понад 150 кілометрів, що унеможливить скидання КАБів. Росіяни використовуватимуть літаки лише для того, щоб запускати крилаті ракети малої та середньої дальності, але їх зможуть перехоплювати F-16.

Також можна проводити зачистки важливої території на відстані 170 кілометрів щодо тяжкої техніки росіян. Пілоти F-16 зможуть фіксувати цілі та випускати по них ракети. Навіть не відстежуючи, можна бути впевненим, що ціль знищена,

– сказав Храпчинський.

Про тактику застосовування

Західні аналітики зазначають, що F-16 хоч і не будуть проривом у війні, але можуть докорінно змінити ситуацію на фронті залежно від того, яку тактику застосовуватиме Україна. Вони описували, що літаки можуть використовуватися біля лінії фронту і навіть залітати на ворожу територію.

Цей ризик може бути виправданий, якщо стратегія приноситиме результати у вигляді збитих бомбардувальників. На думку Храпчинського, чи застосовуватиме Україна таку тактику залежить від того, які завдання будуть виконувати українські військові.

Є потреба в стратегічних цілях, тому можливий заліт на тимчасово окуповану територію. До того ж не треба забувати, що поетапно змінюватимуться можливості використання винищувачів. Наприклад, спочатку над суходолом України проти масованих обстрілів, а далі над полем бою,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

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