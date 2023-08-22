Не слід розчаровуватись: Резніков сказав, коли F-16 почнуть виконувати бойові завдання в Україні

Партнери оголосили про відправку Повітряним силам багатоцільових винищувачів F-16. Однак потрібен час на те, аби літаки транспортувати в Україну та наші пілоти їх почали застосовувати на війні проти Росії.

Власне, 20 серпня офіційні представники Нідерландів та Данії заявили, що відправлять в нашу державу декілька десятків F-16. Однак, за словами міністра оборона Олексія Резнікова, треба ще почекати від 6 до 7 місяців, аби ці винищувачі почали виконувати бойові завдання.

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Чому так довго

Як зазначив голова Міноборони, Україна повинна підготувати інфраструктуру для обслуговування та базування F-16. Разом з тим нашим льотчикам потрібен час на освоєння винищувачів.

Загалом йдеться про декілька сотень людей, яких потрібно навчити забезпечувати функціонування та польоти такого типу авіації. Окрім того, Україна вестиме перемовини щодо надання ракет для F-16.

Треба говорити про підготовку інфраструктури, для того аби літаки могли виконувати бойові завдання. І це означає не лише підготовку пілотів, а й інженерів, техніків, людей, які планують операції… Об'єктивно, без завищених очікувань – від 6 до 7 місяців це той термін. Але якщо він буде більший, не варто розчаровуватись,

– наголосив Резніков.

Водночас він констатував, що Збройні Сили за час широкомасштабної війни продемонструвати неабияку швидкість в освоєнні західної техніки. Скажімо, ЗРК Patriot вони почали застосувати уже через 10 тижнів, а артилерію 155-го калібру – за три тижні.

Звісно, на авіацію потрібно більше часу. До того ж винищувачі F-16 є дуже складними в обслуговуванні. Проте немає сумнівів, що українським військовим усе вдасться.

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