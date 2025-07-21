Румунія вночі підіймала авіацію: російські цілі порушили повітряний простір

У ніч проти 21 липня Росія запустила по Україні сотні дронів та десятки ракет. Румунія підіймала свої та італійські винищувачі через атаку.

Чотири повітряні цілі ненадовго залетіли в румунський повітряний простір. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міноборони Румунії.

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Чому Румунія підіймала винищувачі?

Міністерство оборони Румунії повідомило, що в ніч проти понеділка, 21 липня, румунські F-16 та італійські Eurofighter Typhoon були підняті у повітря через масовану атаку Росії на Україну.

Румунські радари зафіксували близько 12 повітряних об'єктів, що рухалися над українською територією поблизу кордону, у районах Марамуреш-Сучава.

Чотири з них ненавмисно на кілька хвилин проникли в повітряний простір Румунії в районах Сігету Мармацієй та Вікову-де-Сус,

– написали у відомстві.

За даними Міноборони, ці цілі не становили загрози національній безпеці чи цивільному населенню.

Близько 03:30 з авіабази у Борчі злетіли два румунські винищувачі F-16, а за дві години підняли у небо два італійські Eurofighter Typhoon з бази Міхай Когелнічану.

Після завершення завдань румунські та італійські літаки повернулися на свої бази з 6 до 7 ранку.

Раніше повідомлялось, що польські та союзницькі винищувачі також були підняті у повітря цієї ночі. Системи ППО Польщі були переведені в режим максимальної бойової готовності.