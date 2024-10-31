Системи NASAMS та F-16: Норвегія передасть Україні новий пакет допомоги

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам прибув з візитом до Одеси. Під час зустрічі з українським колегою він обговорив спільні кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони.

Вже цього року Норвегія передасть Україні літаки F-16. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Яким буде новий пакет допомоги від Норвегії

Новий пакет допомоги обійдеться Норвегії в суму 500 мільйонів євро, зокрема, туди ввійдуть системи NASAMS. Країна готова співфінансувати зміцнення українського ППО та виділить понад 118 мільйонів доларів для закупівлі систем озброєння та запчастин для українських F-16. Кошти виділять в рамках ініціативи США "Jampstart".

Ці ініціативи підвищують рівень нашої обороноздатності, наближаючи нас до стратегічної мети – безпечного неба над Україною,

– каже Умєров.

Окрім цього, Норвегія готова інвестувати в українську оборонну промисловість за прикладом Данії.

Міністр оборони України також зазначив, що завдяки підтримці Норвегії та інших союзників Україна поступово позбавляє ворога можливості вільно діяти в акваторіях Чорного та Азовського морів.