Чому Україні потрібен великий парк винищувачів F-16: аналіз ISW

Повітряні сили потребують значного парку винищувачів F-16, що розширити свої можливості у сфері протиповітряної оборони, а також виконувати бойові завдання.

Про це йдеться в огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зазначають, що Україна офіційно заявила про отримання перших винищувачів F-16 від партнерів.

Дивіться також Не лише удари по Росії: без чого F-16 не зможуть повністю розкрити свій потенціал

Винищувачів недостатньо

При цьому отриманої кількості недостатньо для досягнення відчутного результату як у протиповітряній обороні, так і на фронті.

Оскільки Україна потребує набагато більшої кількості винищувачів F-16, аби розширити можливості протиповітряної оборони.

Для безпечнішого використання F-16 та усунення ризику їхнього ураження, Повітряним силам також слід регулярно знищувати системи протиповітряної оборони у російському тилу і на тимчасово окупованих територіях України,

– йдеться у звіті.

При цьому аналітики додали, що для ураження цих цілей, українські захисники мають використовувати західне озброєння.

Довідково. Учора, 4 серпня – у День Повітряних сил ЗСУ, Володимир Зеленський офіційно підтвердив прибуття західних винищувачів F-16. Пілоти вже почали виконувати бойові завдання на цих літаках.

Наразі невідомо, про яку кількість бортів ідеться. За даними видання Economist, до України в останній день липня прибуло 10 винищувачів, хоч раніше у західній пресі писали про 6 бортів.