У Повітряних силах показали озброєні ракетами й бомбами українські винищувачі F-16

У понеділок, 26 березня, ЗСУ опублікували перше інтерв'ю українського пілота F-16. Там з'явилися нові кадри американських винищувачів в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео Повітряних сил. Льотчик розповідає про бойові завдання, тактику застосування й колектив, який успішно опанував західну техніку та нові підходи до її застосування.

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У Повітряних силах показали F-16

За словами пілота F-16, він постійно виконує польоти для повітряної розвідки об'єктів противника. Окрім того, винищувачі забезпечують прикриття бойових побратимів на МіГ-29, Су-27, Су-24, Су-25.

Понад 80% випущених ракет влучають у ціль, знищуючи російські "Шахеди" й крилаті ракети морського, повітряного та наземного базування.

Американські винищувачі в Україні: дивіться фото ПС

До слова, "Мілітарний" розповів, що українські F-16 мають на озброєнні. Для ударів по наземних цілях – високоточні авіабомби, зокрема SDB і JDAM-ER. Окрім того, у виданні згадують встановлені на двох точках підвіски пілони BRU-61 з 4 бомбами GBU-39/B SDB на кожній, а також ракети "повітря – повітря" AIM-120C, AIM-9M та AIM-9Х.

Нагадаємо, 19 березня Повітряні сили спростували російський фейк про збиття F-16 над Сумською областю.