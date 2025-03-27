У Повітряних силах показали озброєні ракетами й бомбами українські винищувачі F-16
- Українські пілоти F-16 виконують польоти для повітряної розвідки та прикриття інших літаків, зокрема МіГ-29, Су-27, Су-24 тощо.
- Українські винищувачі оснащені високоточними авіабомбами SDB і JDAM-ER, а також ракетами AIM-120C, AIM-9M та AIM-9Х.
У понеділок, 26 березня, ЗСУ опублікували перше інтерв'ю українського пілота F-16. Там з'явилися нові кадри американських винищувачів в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео Повітряних сил. Льотчик розповідає про бойові завдання, тактику застосування й колектив, який успішно опанував західну техніку та нові підходи до її застосування.
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У Повітряних силах показали F-16
За словами пілота F-16, він постійно виконує польоти для повітряної розвідки об'єктів противника. Окрім того, винищувачі забезпечують прикриття бойових побратимів на МіГ-29, Су-27, Су-24, Су-25.
Понад 80% випущених ракет влучають у ціль, знищуючи російські "Шахеди" й крилаті ракети морського, повітряного та наземного базування.
Американські винищувачі в Україні: дивіться фото ПС
До слова, "Мілітарний" розповів, що українські F-16 мають на озброєнні. Для ударів по наземних цілях – високоточні авіабомби, зокрема SDB і JDAM-ER. Окрім того, у виданні згадують встановлені на двох точках підвіски пілони BRU-61 з 4 бомбами GBU-39/B SDB на кожній, а також ракети "повітря – повітря" AIM-120C, AIM-9M та AIM-9Х.
Нагадаємо, 19 березня Повітряні сили спростували російський фейк про збиття F-16 над Сумською областю.