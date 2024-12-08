Нова партія F-16 вже в Україні: військовий сказав, як вона підсилить ППО

Володимир Зеленський повідомив, що друга партія західних винищувачів F-16 від Данії прибула до України. Він наголосив, що ці літаки вже збивають російські ракети й рятують наших людей.

Перші винищувачі зайшли на територію України в серпні 2024 року. Як розповів 24 Каналу експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, Данія та Нідерланди справді демонструють лідерство у передачі літаків.

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Наскільки посилений наш повітряний щит

Повідомлялося, що для комплектування чотирьох або п'яти повноцінних авіаційних бригад потрібно до 200 літаків F-16. Згодом озвучили скромнішу цифру про 128 повітряних суден, які необхідні Україні. Втім не треба забувати, що у наших партнерів є понад 5 тисяч літаків цього класу. Відповідно вони мають фізичні можливості забезпечити нашу державу як винищувачами, так і набоями до них.

Літаки є ефективним засобом боротьби, що не може не лякати російських окупантів. Ймовірно, зараз Україна має кілька десятків суден, мовиться про декілька ланок, а, можливо, навіть ескадрилью. Наші партнери взяли на себе зобов'язання постачати винищувачі надалі, щоб Україна могла захищати свої міста.

Сподіваємося, що окрім роботи по ракетах і "Шахедах", ми матимемо змогу використовувати цю авіацію безпосередньо для знищення російської переваги над лінією фронту. Мовиться про ту перевагу, яку здобувають російські винищувачі, бомбардувальники, скидаючи керовані авіабомби,

– підкреслив Іван Варченко.

Тому достатня кількість літаків F-16 дозволить знівелювати російські можливості, знищити носії авіабомб, що сприятиме зміцненню оборони безпосередньо на лінії фронту.

Нагадаємо, про нову партію винищувачів президент повідомив 7 грудня. Володимир Зеленський наголосив, що тепер повітряний щит України додатково посилений. Він подякував владі та народу Данії за передачу літаків.