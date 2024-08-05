Унеможливлять деякі операції росіян: як F-16 допоможуть посилити тиск на Крим

Україна отримала перші винищувачі F-16. З огляду на кількість літаків, які будуть поставлені нашій державі, вони виконуватимуть низку завдань. Зокрема, захищати зерновий коридор, відганяти російські гелікоптери, які намагаються шукати наші надводні безпілотники, які працюють у Криму.

Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що можливості літаків F-16 дозволять працювати щодо тимчасово окупованого Криму. Зокрема, знищувати засоби ППО.

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"Росія активно поновлює там системи ППО після того, як Україна їх знищує. Ворог продовжує посилювати свої системи ППО за допомогою передислокації, наприклад, засобів радіоелектронної боротьби і так далі. Але за допомогою відкритого простору Чорного моря можна буде активно використовувати літаки F-16 по тимчасово окупованому Криму і унеможливити деякі операції з боку Росії", – сказав він.

F-16 виконуватимуть потужні завдання

Анатолій Храпчинський зазначив, що F-16 – це платформа, яка може виконувати низку потужних завдань залежно від того озброєння, яке буде нести. Те, що розміщено на літаках, суттєво впливає на його можливості. Є моменти, які дозволяють зрозуміти, що ці винищувачі зможуть виконувати доволі складні завдання з урахуванням знищення повітряних цілей на великій відстані.

Насправді потрібно дочекатися відпрацьованих завдань цими літаками. Зрозуміло, що те, що нам показали, відкрило тільки одну частину, для того, щоб ворог не міг отримати певну інформацію щодо можливостей цього літака. Потрібно вберегти від розуміння росіянами, що можуть ці літаки, щоб вони не планували протидію їм,

– підкреслив авіаексперт.

Літаки F-16 суттєво посилять засоби протиповітряної оборони, які має Україна, та допоможуть працювати щодо лінії бойового зіткнення, на прикордонні, щодо території Росії. Але це буде з часом.