Це лише початок: українські F-16 вже завдали перших успішних авіаударів, – Forbes

Винищувачі F-16, надані Україні західними партнерами, вперше досягли успіхів у повітрі. Це сталося лише через три тижні після їхнього прибуття в країну.

Про це повідомив аналітик Forbes Девід Екс. За його словами, згодом F-16 націлюватимуться на російські винищувачі та батареї ППО.

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F-16 виконуватимуть патрулювання з метою протиповітряної оборони

За словами експерта, спочатку було ясно, що українські ВПС використовуватимуть F-16 з метою протиповітряної оборони. Ці літаки були помічені з ракетами "повітря – повітря" AIM-9 з інфрачервоним наведенням та AIM-120 з радіолокаційним наведенням, проте на них не було виявлено озброєння класу "повітря-земля".

Цікаво! Хоча F-16 чудово сумісні з найкращими протирадіолокаційними ракетами західного виробництва та бомбами з GPS-наведенням, їхнє основне застосування в Україні зосереджено на повітряній обороні.

У Forbes пишуть, що F-16 використовуватиметься для завдань патрулювання та протиповітряної оборони. В умовах постійних повітряних атак на Україну її збройні сили змушені задіяти всі доступні засоби для відображення щоденних нальотів.

Модернізовані винищувачі 1980-х років випуску досить добре оснащені для цієї ролі. Українські ВПС озброюють свої F-16 1980-х років старими AIM-120B 1990-х років, які діють на відстані до 40 миль. Для ближчих боїв F-16 оснащені ракетами AIM-9L/Ms, вперше презентованими у 80-х роках, які можуть вражати цілі на відстані кількох миль, слідуючи їхнім інфрачервоним сигналам,

– йдеться у статті.

Аналітик зазначає, що, хоча ракети класу "повітря – повітря" не є найсучаснішими, вони все ж таки надійні і присутні в арсеналах союзників України. Українські ВПС зможуть легко підтримувати свої F-16 у бойовій готовності, навіть якщо протягом наступного року буде одержано ще більше одномоторних винищувачів.

Завдання для F-16 будуть розширюватися

В аналізі наголошується, що використання F-16 буде збільшуватися.

"Перші вильоти українських F-16 були спрямовані на російські крилаті ракети, які не можуть відстрілюватися. У міру надходження винищувачів і розширення завдань українських ВПС F-16 можуть вступати в бій із цілями, які можуть відстрілюватися: винищувачі та батареї ППО російських ВПС", – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що літаки F-16 збили російські крилаті ракети під час великої атаки, що сталася 26 серпня.