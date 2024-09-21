Умєров сказав, скільки літаків Росія використовує у війні проти України

Україна влітку отримала від союзників перші F-16. Втім, обіцяної партнерами кількості винищувачів не достатньо для того, аби отримати перевагу над ворогом у небі. Як планують вирішувати це питання, розповів Рустем Умєров.

Наразі Україна намагається пояснити своїм союзникам, скільки їй потрібно авіаційних бригад і літаків. Про це повідомив в ефірі телемарафону міністр оборони Рустем Умєров, передає 24 Канал.

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Змістили фокус на масштабування

За словами Умєрова, влада розтлумачує партнерам, які платформи нам потрібні, яке озброєння вони повинні мати. Міністр наголосив, що минулий рік йшла робота над тим, аби сфокусуватися на тренуванні пілотів, отримати платформи, розбудувати всю потрібну інфраструктуру. Цьогоріч фокус змістили на пошук шляхів отримання переваги над ворогом у повітрі.

Наразі росіяни використовують у війні проти України до 300 літаків і до 300 гелікоптерів.

Умєров підкреслив, що процес переговорів щодо збільшення кількості авіації в Україні налагоджений, але потребує масштабування. "У нас вже є рішення, над якими ми разом із партнерами працюємо", – сказав чиновник. Зокрема, вже домовлено про передачу F-16 та Migare, тривають констультації по Gripen та Eurofighter Typhoon. "Скором у нас будуть результати, які ми будемо анонсувати", – додав міністр.

До слова, до кінця 2024 року Україна отримає додаткову партію винищувачів F-16 від Данії.