Сунак не заперечив постачання винищувачів в Україну

Ріші Сунак не виключає постачання винищувачів Україні. Хоча й пояснив, що навчання наших військових на них може тривати місяцям, якщо й не роками.

Британський прем'єр-міністр в ефірі TalkTV заявив, що він протягом останнього року навчився "нічого не виключати". Також Сунак пояснив свою позицію щодо допомоги Україні.

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Серед іншого Ріші Сунак відповів на питання, чи виключає він можливість передачі літаків Україні.

Ні, ми завжди ведемо діалог з українськими друзями про те, яким чином можна правильно підтримати Україну,

– заявив прем'єр Британії.

Посадовець уточнив, що у випадку винищувачів варто пам'ятати, що це дуже складні машини, які вимагають місяців, якщо не років навчання.

Наше бажання і мета полягає в тому, щоб Україна перемогла в цьому конфлікті... Отже, справа не лише в обладнанні, а й у можливостях і тренуваннях, які йдуть поряд з цим, разом з планом з нашими союзниками, який забезпечить перемогу,

– заявив Ріші Сунак.

Прем'єр також уточнив, що питання полягає в тому, яку підтримку вони можуть надати Україні, щоб вона мала найбільше значення.

Зокрема, Ріші Сунак пригадав, що Велика Британія однією з перших країн поставила важкі танки Україні. Потім рішення ухвалили й інші країни.

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