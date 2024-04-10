У Греції великий авіапарк F-16: наскільки реальна передача цих літаків Україні

Греція може передати або продати Україні 32 винищувачі F-16. У держави великий авіапарк F-16, тому вони можуть надати Україні ці літаки, якщо отримають від США, наприклад, F-35.

Усе залежить від того, як швидко США будуть готові ухвалити відповідне рішення. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Читайте також Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі F-16, – міністерка оборони

Реальний сценарій

Олександр Мусієнко зазначив, що зараз Греція розв'язує питання про переозброєння. На його думку, найдієвішим може бути сценарій, що Афіни звернуться до США, що вони готові передати F-16 Україні, якщо отримають F-35 та новіші літаки класу F.

Думаю, це може відбутися. Бо це не залежить від фінансування України. F-35 фінансуються за допомогою того оборонного бюджету, який США ухвалили. Тому нема якихось передумов для того, щоб заборонити їхню подальшу передачу Україні, якщо США Греції нададуть F-35,

– пояснив він.

Однак усе залежить від того, як швидко США будуть готові ухвалити це рішення. Адже перед виборами президента американці більш зосередились на внутрішній ситуації у державі.

"Далі вже навчання пілотів, підготовка та оснащення нашої аеродромної мережі, інфраструктури та багато чого іншого. Але теоретично це рішення можливе", – додав військовий експерт.

F-16 від Греції для України: що відомо