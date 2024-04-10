У Греції великий авіапарк F-16: наскільки реальна передача цих літаків Україні
Греція може передати або продати Україні 32 винищувачі F-16. У держави великий авіапарк F-16, тому вони можуть надати Україні ці літаки, якщо отримають від США, наприклад, F-35.
Усе залежить від того, як швидко США будуть готові ухвалити відповідне рішення. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Реальний сценарій
Олександр Мусієнко зазначив, що зараз Греція розв'язує питання про переозброєння. На його думку, найдієвішим може бути сценарій, що Афіни звернуться до США, що вони готові передати F-16 Україні, якщо отримають F-35 та новіші літаки класу F.
Думаю, це може відбутися. Бо це не залежить від фінансування України. F-35 фінансуються за допомогою того оборонного бюджету, який США ухвалили. Тому нема якихось передумов для того, щоб заборонити їхню подальшу передачу Україні, якщо США Греції нададуть F-35,
– пояснив він.
Однак усе залежить від того, як швидко США будуть готові ухвалити це рішення. Адже перед виборами президента американці більш зосередились на внутрішній ситуації у державі.
"Далі вже навчання пілотів, підготовка та оснащення нашої аеродромної мережі, інфраструктури та багато чого іншого. Але теоретично це рішення можливе", – додав військовий експерт.
F-16 від Греції для України: що відомо
- У Греції вирішили оновити свій авіапарк винищувачів. Афіни закупляють F-35, а старі повітряні судна планують розпродати. Зокрема, йдеться про 32 літаки F-16. Профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16 або ж отримати їх іншим способом.
- Міністерство оборони Греції планує розпродати своїх 108 винищувачів. Мовиться про 32 F-16C/D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk. 2 та 33 F-4E PI2000. Загалом за ці повітряні судна Афіни прагнуть отримати від 2 до 2,5 мільярда євро.
- Водночас відкритим залишається питання термінів. Адже грецькі Збройні сили планують переозброїти до 2030 року. І не раніше 2028 року Афіни отримають свої перші F-35.
- Речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що F-16 найбільше підходять системі України, на них уже тренуються наші пілоти. Тому вони були б найбільш інтегровані в авіацію нашої держави.