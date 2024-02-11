Перевершив наші очікування, – український пілот про навчання на F-16

Підготовка українських пілотів на західних винищувачах у США та ЄС триває. Наші військові вражені F-16. Цей літак перевершив очікування.

Про це заявив військовий льотчик Повітряних сил. "Фантом" зауважив, що навчання має свої виклики, оскільки F-16 дуже відрізняється від радянських Су-27 та МіГ-29.

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"Ми з таким не стикались, наш літак набагато простіший, ніж F-16"

Наші пілоти дуже вражені. Цей літак просто перевершив їхні очікування. Навіть з тим об'ємом інформації, який вони отримали за час навчання, вони вже бачать великі перспективи та великий заділ, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації,

– підкреслив "Фантом".

Додав, що деяку інформацію наші пілоти ще не вивчили, їм її поки не дали. Тож можна уявити, на що ще цей літак може бути спроможний.

"Фантом" розповів, що F-16 – це більш диджиталізований винищувач. У нього багато систем і програм, які необхідно під час польоту, до польоту вводити.

Щодо викликів, то для наших хлопців це новий літак і було трошки складно на початку, тому що це літак нової генерації, більш диджиталізований літак, в нього багато систем і програм, які треба вводити під час польоту та до польоту. Ми з таким не стикались, у нас підготовка йде трошки інакше, і наш літак набагато простіший, ніж F-16,

– зазначив пілот.

Також додав, що підхід до підготовки, до виконання польотів є зовсім іншим. Зокрема, більше вимагається самостійної підготовки. Мовляв, ніхто над душею не стоїть, тому перелаштуватися ментально було трошки складно. Втім, наголосив "Фантом", українські пілоти дуже вмотивовані, бажання швидко перевчитися – перемагає всі ці складнощі.

Як проходить підготовка

"Фантом" зазначив, що підготовка наших пілотів йде повною мірою, як і планувалося. Втім, навчаються не тільки вони, а й наземний персонал, механіки, які будуть обслуговувати ті літаки, підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань. Усі готуються.

По термінах, як і було сплановано, десь приблизно 6 місяців підготовка одного пілота або однієї групи. Але є нюанси, і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом, це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є своя бюрократія, і вона вимагає часу. Тому це й вплинуло на час підготовки. Але вона йде за планом,

– підкреслив пілот.

Додав, що авіація – це дуже складна система, це не один танк або одна артустановка. На літак працює багато персоналу.

"І льотчик або технік – це маленький гвинтик у великій системі", – зазначив "Фантом".

До речі, також розповів, про враження інструкторів від наших військових. Вони кажуть, що українські пілоти дуже сильні. Західні інструктори бачать досвід, якого наші захисники набули під час ведення повітряних боїв з початку повномасштабного вторгнення Росії, і саме ці навички спробують покращити на F-16.