Ігнат розповів, скільки літаків F-16 втратила Україна за час війни

Україна втратила три винищувачі F-16. Водночас триває активне нарощування авіаційної складової, а отримані західні літаки, попри те, що не є новими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Юрія Ігната "Українській правді".

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Україна втратила три F-16 під час бойових вильотів

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про втрати України серед авіації, наданої західними партнерами. За його словами, в умовах інтенсивних бойових дій це очікувані втрати.

Бачили повідомлення про втрату літаків – це треба сприймати нормально. І є, на жаль, втрати на війні, зокрема, літаків F-16,

– зазначив він.

Юрій Ігнат наголосив, що попри те, що західна авіація, передана Україні, не є новою, вона значно ефективніша за радянське озброєння. Речник пояснив, що навіть попри втрати, F-16 – це технологічно просунута зброя, яка перевершує за можливостями МіГ-29 та Су-27.

Однак російська авіація наразі має перевагу у дальності виявлення та пуску ракет. За словами Ігната, раніше, до отримання вищезгаданих винищувачів, співвідношення сил у небі було як 1:10 не на користь ЗСУ. Попри перевагу противника, українські пілоти тримали небо.

Скільки літаків потрібно для ефективної оборони

Також Юрій Ігнат підкреслив, що F-16 – це багатоцільові літаки, які можуть вражати як повітряні, так і наземні чи надводні цілі. Вони є ключовими в обороні.

Були оцінки, скільки літаків різних типів. Близько 200 для ефективної оборони країни,

– додав Ігнат.

Нагадаємо, що у травні 2025 року Повітряні сили повідомили, що Україна втратила один із західних винищувачів. На щастя, пілот відвів літак якомога далі від населеного пункту й успішно катапультувався.

Опісля повідомлялось про передачу останньої партії F-16 від Нідерландів. Загалом тоді Київ отримав 24 винищувачі. Також міноборони Нідерландів наголосило, що передача літаків не означає припинення участі країни в "коаліції винищувачів", яку вона очолює разом з Данією та США.