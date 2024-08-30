Пентагон США вперше прокоментував втрату F-16 в Україні та загибель пілота

Міноборони США прокоментувало повідомлення про втрату винищувача F-16 в Україні, а також загибель пілота, на ім'я Олексій Месь.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що хоч і ознайомлена з новинами, але не може підтвердити відповідну інформацію, оскільки США не залучені до розслідування, – інформує 24 Канал з посиланням на брифінг.

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Пентагон про втрату F-16 в Україні

Журналістка, коли ставила питання представниці Пентагону, згадала, що Україна офіційно визнала втрату F-16, і колишній конгресмен Адам Кінзінгер підтвердив, що пілот був відомий за позивним "Мунфіш".

Я бачила повідомлення (щодо втрати F-16 в Україні – 24 Канал), але не можу їх підтвердити. У мене зараз немає такої точної інформації,

– відповіла Сабріна Сінгх.

Загиблий льотчик був одним з двох українських пілотів, які активно просували ідею постачання винищувачів F-16, проходили навчання в Аризоні. Представниця ЗМІ запитала, чи існує шанс, що відповідний літак збили дружнім вогнем.

Чи загинув цей пілот через дружній вогонь, я не можу сказати. Це питання більше для українців. Сполучені Штати не отримували запиту на участь у будь-якому розслідуванні цього інциденту,

– сказала представниця Міноборони США.

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Водночас посадовиця наголосила на незмінній ролі Вашингтона в цій війні – продовжувати навчання та оснащення українських пілотів, які прибувають до Сполучених Штатів Америки.