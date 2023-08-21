Зможемо завдавати точкових ударів: наскільки F-16 спростять боротьбу з російськими Ка-52
Як повідомляє Forbes, на війні проти України Росія втратила щонайменше 41 гелікоптер Ка-52. Це третина від усієї кількості. Та американські винищувачі F-16 можуть знищувати такі російські вертольоти в автоматичному режимі з великої дальності.
Про це 24 Каналу розказав військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що ці літаки мають відповідні ракети у себе на борту.
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Американський винищувач F-16 та російський гелікоптер Ка-52 – це два різних літальних апарати, які виконують зовсім різні завдання. Такі російські вертольоти, за словами Риженка, завдали багато шкоди від початку контрнаступу.
"Адже вони мають на борту протитанкові ракети, які запускають з дистанції 8 – 10 кілометрів. І я так розумію, в нас не було багато чим боротися з ними. Ті засоби, які були, не діставали їх на максимальній дальності", – сказав військовий аналітик.
Як F-16 допоможуть боротися з Ка-52: дивіться відео
Нині колишній заступник начальника штабу ВМС України припускає, що такі засоби вже є, й українські захисники почали чатувати на ці гелікоптери. До слова, ЗСУ показали відео, як приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Почали чекати в позиціях, де вони не чекають, і використовувати ЗРК або зенітно-ракетні системи. Хоча цей вертоліт дійсно спроможний і довелося багато чого робити, щоби його збити,
– зауважив Андрій Риженко.
Коли Україна отримає американські літаки F-16, військовий аналітик переконаний, буде складно говорити про паритет з росіянами. Адже окупанти на війні проти України мають понад 300 літаків та понад 300 вертольотів. Однак F-16 можуть завдавати окремих точкових тактичних ударів, які можуть мати навіть стратегічне значення.
"Є у неї (Росії – 24 Канал) літаки Су-34, Су-35, які також досить сучасні. Є такі технічні риси літака F-16, що дозволяють йому мати перевагу у повітряному бою сам на сам", – додав колишній заступник начальника штабу ВМС України.
F-16 для України
- Сполучені Штати Америки дозволили передати Україні американські винищувачі. Нідерланди передадуть ЗСУ 42 таких літаки, а Данія – 19.
- Перші 6 винищувачів можуть прибути до України до 2024 року. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що Україні треба понад сотня F-16, аби замінити старий авіаційний парк.
- Аби мати перевагу в небі над окупантами, треба 2 – 3 ескадрильї таких американських винищувачів. В одній ескадрильї, зазвичай, від 12 до 18 літаків.