Наскільки ракети С-400 небезпечні для F-16: Катков пояснив особливості роботи винищувача

У виданні Bloomberg опублікувати аналітичну статтю під назвою, де стверджують, що F-16 допоможуть Україні, але можуть бути уразливими перед російськими ракетами. Створювали статтю на основі досвіду американських пілотів. Втім є значні відмінності у досвіді американських льотчиків у порівнянні з українськими.

Пілоти, які керували багатоцільовими американськими винищувачами F-16, в приклад навели С-400, які начебто створені для протидії літакам четвертого покоління. Однак неможливо прирівняти американський досвід до українського. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.

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Американський досвід не схожий на український

Насправді ж ракети C-400 можуть бути небезпечні для винищувачів F-16, якщо пілоти не робитимуть жодних маневрів та взагалі не використовуватимуть літаки на повну потужність.

Цього ж не можна сказати про наших льотчиків. Вони навіть з літаками радянського зразка з набагато меншою потужністю дають собі раду на відмінно.

Потрібно використовувати маловисотний політ, штатні засоби радіоелектронної боротьби, великої кількості інших маневрів, тактик та стратегій щодо використання авіації. Якщо це дозволяє працювати навіть на радянських машинах, то точно дозволить значно ефективніше працювати на F-16,

– наголосив Олег Катков.

Крім того, те, як раніше американські пілоти застосовували бойову авіацію у реальних бойових умовах, не схоже на те, як це відбуватиметься зараз. В умовах повномасштабної війни літак має використовуватися за іншими правилами, ніж у точковий військових конфліктах.

"Головне завдання Повітряних сил США та НАТО – завоювати перевагу у повітрі. Повітряна війна за стандартами США – це тисячі літаків та технологічна перевага. В Україні таких можливостей не буде", – зауважив військовий експерт.

Варто також зрозуміти, що Україні потрібні не лише винищувачі F-16, але й, наприклад, літаки далекого радіолокаційного виявлення. Вони забезпечать повітряний огляд дальністю на сотні кілометрів.

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"F-16 не панацея"

Від кожної зброї, яку передають Україні варто перестати очікувати розв'язання усіх проблем. Надання Україні будь-якого озброєння дуже допомагає нашим Збройним Силам, однак конкретний його вид не є панацеєю.

Все озброєння завжди працює в комплексі. Проблема в тому, що в ЗСУ була величезна лакуна (прогалина, порожнє місце – 24 Канал) у Повітряних силах. Вона створювалась не з 24 лютого 2022 року, об'єктивно – ще з 1991 року,

– підкреслив Катков.

Україні не надавали жодного нового винищувача. Всі ті літаки, які є на озброєнні в Україні, мають далеко за 30 років в середньому. Тобто мовиться про зброю радянського зразка.

"F-16 вкрай важливим елементом загально пазла, важливим елементом мапи до перемоги України", – зазначив військовий експерт.

Зброя працює лише разом

На умовне запитання про вибір між будівництвом фабрики виробництва дронів та закупівлею F-16, Катков не зміг дати однозначної відповіді. Це знову ж пов'язано із роботою усієї зброї в комплексі.

Необхідно мати F-16, які відповідатимуть за забезпечення протиповітряної оборони, зокрема тієї ж умовної фабрики, де вироблятимуть дрони. Але сам F-16 – це просто літак. Він працює, коли в нього є відповідні засоби ураження цілей,

– зауважив Катков.

Зокрема, у будь-якому експортному контракті на літак ціна на самі машини складає 50% – 70% загальної вартості. Решта суми – це озброєння до них. Тобто F-16 – це такий же літак, як й інші. Однак його ефективність забезпечується саме озброєнням. Навіть у цьому випадку чітко можна зрозуміти, що все працює і досягає потрібного результату лише в комплексі.

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