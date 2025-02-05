Норвезькі F-35 перехопили російський бомбардувальник Ту-95 на Крайній Півночі

Два винищувачі F-35 Королівських ВПС Норвегії 4 лютого були підняті на перехоплення російського Ту-95. Його зафіксували поблизу повітряного простору НАТО на Крайній Півночі.

Російський бомбардувальник супроводжували два винищувачі Су-27. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Повітряного командування НАТО.

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Що відомо про російський бомбардувальник на Крайній Півночі

Норвезькі пілоти оперативно виявили та ідентифікували російські літаки, дотримуючись безпечної дистанції. Передові системи F-35 дозволили їм зібрати важливу інформацію та контролювати ситуацію, не допускаючи порушення повітряного простору Альянсу.

"Наша місія швидкого реагування на Крайній Півночі важлива для нашої національної оборони і колективної безпеки НАТО. Здатність до швидкого реагування забезпечує безпеку нашого повітряного простору і підкреслює силу наших союзницьких сил у підтриманні миру і стабільності", – заявив генерал-майор Ойвінд Ганнеруд, головнокомандувач ВПС Норвегії.

У Повітряному командуванні Альянсу підкреслили, що подібні перехоплення свідчать про важливість постійного патрулювання повітряного простору. Здатність швидко виявляти, перехоплювати і відстежувати потенційні загрози має вирішальне значення для підтримання регіональної безпеки і стабільності.

Винищувачі НАТО постійно перебувають у готовності реагувати на можливі загрози, зокрема втрату зв’язку, порушення кордонів або дії, що суперечать міжнародному авіаційному праву.

Місія з охорони повітряного простору НАТО є частиною колективної оборони та спрямована на збереження безпеки Альянсу. Особливе значення вона має на Крайній Півночі та в Арктиці, де геополітичні та географічні фактори створюють додаткові виклики.

"Поєднання військових інтересів, технологічного прогресу і кліматичних змін вказує на те, що Крайня Північ стає дедалі більш конкурентним регіоном, а мінливе середовище безпеки вимагатиме ретельної навігації. НАТО продовжує готувати Альянс до викликів сьогодення і майбутнього задля розвитку і збереження вирішальної військової переваги НАТО, в тому числі в Арктичному регіоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до редакції 24 Каналу потрапили унікальні таємні матеріали завдяки OSINT-групі "Sarana", які дозволили нам ідентифікувати десятки російських військових злочинців, причетних до терористичних ударів по Україні. Росія нагороджувала своїх пілотів Ту-95МС за злочинні удари по українських містах. Саме їх списки потрапили до нас.