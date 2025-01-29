У США розбився літак F-35 під час навчань на Алясці

Вдень, 28 січня, американський літак F-35 зазнав аварії під час навчального польоту. На щастя, пілоту вдалося вціліти.

Одномісний винищувач розбився під час посадки на військовій бази ВПС Ейельсон, яка розташована приблизно на відстані 40 кілометрів від Фербенкса – міста на Алясці, передає 24 Канал із посиланням на AP.

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Деталі аварії

На пресконференції полковник Пол Таунсенд, командир 354-го винищувального крила, розповів про обставини аварії. За його словами, у пілота сталася "несправність у польоті", і він оголосив про надзвичайну ситуацію.

Льотчик зміг катапультуватися з літака, після чого його забрали до медзакладу. Відомо, що стан пілота – стабільний.

Сам винищувач зазнав значних пошкоджень.

У своїй заяві Таунсенд сказав, що ВПС проведуть "ретельне розслідування в надії звести до мінімуму ймовірність того, що подібні події повторяться".

До слова, навесні 2024 року винищувач F-35 розбився за межами аеродрому в Альбукерке International Sunport штату Нью-Мексико. Пілот отримав серйозні травми.