Росіяни вперше застосували ФАБ-500 з модулем планерування по Харкову: наскільки вона потужна
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Російські війська продовжують завдавати постійних ударів по Харкову. Зокрема, стало відомо, що країна-агресорка вперше застосувала по Харкову нові авіабомби ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.
Дві авіабомби були запущені з літака Су-34 з Майського у Бєлгородській області. Нагадаємо, що внаслідок удару по Харкову 27 червня постраждав район житлової забудови, є руйнування приватних будинків.
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Що відомо про ФАБ-500, якими вдарили росіяни по Харкову
27 червня Росія вперше завдала удару по Харкову новими авіабомбами ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Вона вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше, якими щодня бомбардують Харків,
– зазначив він в коментарі Суспільному.
За словами Фільчакова, дві авіабомби були запущені з літака Су-34 з Майського у Бєлгородській області. Відстань від місця запуску до місця влучання – 65 кілометрів.
Фільчаков також розповів, що окупанти вдарили по Київському району Харкова. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС. Також є інформація про чотирьох постраждалих.