"Братан, це п**здец": викрили директора фабрики, який продав ЗСУ неякісний одяг на 35 мільйонів

У 2022 році військова частина уклала зі швейною фабрикою угоду на поставку форменного одягу для ЗСУ. Отриманий товар виявився поганої якості.

Сума розкрадання державних коштів становить 35 мільйонів гривень. Фігурантам оголосили підозру.

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Одяг не можна використовувати

Швейна фабрика мала поставити вітровологозахисні та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Спочатку компанія отримала передоплату у розмірі 5 мільйонів, а опісля решту суми.

Одяг виявився неякісним. Комісія постановила, що Збройні Сили України не можуть використовувати поставлений товар. Загальна вартість збитків становить 36 мільйонів гривень.

Директору інкримінують підозру у заволодінні коштами. Наразі слідчі вирішують долю підозрюваного та встановлюють причетних до злочину – зокрема серед військових та посадовців.

Також Київська міська прокуратура опублікувала розмову підозрюваних у схемі. У ній чоловік надзвичайно стривожений викриттям схеми та приїздом журналістів. Вони говорять, що прикордонники в Одесі вже отримали неякісний одяг і він "скатався". Супроводжувало все це величезна кількість лайки.

В іншій розмові фігуранти обговорюють, які проблеми можуть виникнути при поставках. Зокрема. вони говорять, що переживають за якість, адже в цьому році будуть "шмонать".

Розмова підозрюваних у схемі: дивіться відео

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